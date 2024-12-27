Желавший заработать на инвестициях житель Башкирии обогатил мошенников

Мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии и выманивать у них крупные суммы денег. Одной из жертв аферистов стал 54-летний мужчина из Чишминского района республики. Как рассказали в пресс-службе МВД, сельчанин поверил в возможность быстрого заработка и перевел мошенникам не только кредитные, но и личные сбережения.
Схема, по которой действовали аферисты, была проверенной. Жертве предложили заработать на инвестициях и увеличить пассивный доход. Поверив мошенникам, мужчина взял в кредит миллионы рублей, снял со счетов сбережения и перечислили их на счета лжеброкеров. Всего житель Башкирии потерял более 4,5 млн рублей.
По факту мошенничества начато разбирательство.
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