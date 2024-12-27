Желавший заработать на инвестициях житель Башкирии обогатил мошенников

Мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии и выманивать у них крупные суммы денег. Одной из жертв аферистов стал 54-летний мужчина из Чишминского района республики. Как рассказали в пресс-службе МВД, сельчанин поверил в возможность быстрого заработка и перевел мошенникам не только кредитные, но и личные сбережения.