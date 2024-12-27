Мошенники выманили у актера Вадима Сафронова более 2 млн рублей

По его словам, сначала с 92-летним мужчиной связалась злоумышленница, которая попросила его принять участие в культурной жизни страны и сообщила, что ему якобы позвонит мэр города.
Позже с потерпевшим связался человек под видом мэра и убедил пенсионера, что у города украли большую сумму денег, которая должна поступить на счет артиста по данным некоего списка.
Сославшись на помощь в поимке выдуманных преступников, настоящие злоумышленники вынудили пенсионера снять средства со счета и через сиделку отдать их курьеру.
Всего артист передал незнакомцам более 2 млн рублей в разной валюте.
Ранее, 14 ноября, мошенники выманили у народного артиста СССР, балетмейстера Олега Виноградова 15 млн рублей. Злоумышленники звонили ему через мессенджер, представлялись сотрудниками банка и в итоге убедили перевести средства на «безопасный счет», а после передать наличные через курьера. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.