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Мошенники выманили у актера Вадима Сафронова более 2 млн рублей

Актер Вадим Сафронов отдал мошенникам более 2 млн рублей. Об этом 27 декабря сообщил источник «Известий».

Источник: Ave Calvar/CC0

По его словам, сначала с 92-летним мужчиной связалась злоумышленница, которая попросила его принять участие в культурной жизни страны и сообщила, что ему якобы позвонит мэр города.

Позже с потерпевшим связался человек под видом мэра и убедил пенсионера, что у города украли большую сумму денег, которая должна поступить на счет артиста по данным некоего списка.

Сославшись на помощь в поимке выдуманных преступников, настоящие злоумышленники вынудили пенсионера снять средства со счета и через сиделку отдать их курьеру.

Всего артист передал незнакомцам более 2 млн рублей в разной валюте.

Ранее, 14 ноября, мошенники выманили у народного артиста СССР, балетмейстера Олега Виноградова 15 млн рублей. Злоумышленники звонили ему через мессенджер, представлялись сотрудниками банка и в итоге убедили перевести средства на «безопасный счет», а после передать наличные через курьера. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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