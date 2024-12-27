В Узбекистане двух граждан РФ объявили в розыск за покушение на убийство

Ранее, 20 декабря, Узбекистан объявил Расаева и Темирханова в международный розыск через Интерпол. Среди предъявленных Расаеву и Темирханову обвинений — незаконное хранение и оборот оружия, а также несообщение о преступлении и его сокрытие. Кроме того, Расаев обвиняется в незаконном пересечении границы и контрабанде: предполагается, что Расаев участвовал в незаконной перевозке товаров или предметов, которые могли использоваться для подготовки преступления.