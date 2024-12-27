В Узбекистане двух граждан РФ объявили в розыск за покушение на убийство

«Установлено, что граждане Российской Федерации Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия», — отметили в Тelegram-канале.
В Генпрокуратуре добавили, что россияне привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, в отношении них заочно применены меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 20 декабря, Узбекистан объявил Расаева и Темирханова в международный розыск через Интерпол. Среди предъявленных Расаеву и Темирханову обвинений — незаконное хранение и оборот оружия, а также несообщение о преступлении и его сокрытие. Кроме того, Расаев обвиняется в незаконном пересечении границы и контрабанде: предполагается, что Расаев участвовал в незаконной перевозке товаров или предметов, которые могли использоваться для подготовки преступления.
Покушение на Алламжонова было совершено в ночь на 26 октября в Кибрайском районе. Как сообщало издание Kun.uz, двое неизвестных несколько раз выстрелили в машину, где сидел чиновник. Мужчина не пострадал.