С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли 37 тысяч тонн загрязненного грунта

«Сегодня в этой работе были задействованы почти 8 тысяч человек. Как и договаривались ранее — побережье поделили на сектора, закрепили за ними команды из всех муниципалитетов региона. Благодарю каждого за неоценимую помощь краю», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.