С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли 37 тысяч тонн загрязненного грунта

Продолжаются работы по ликвидации выбросов нефтепродуктов на Черноморском побережье. С пляжей Анапы и Темрюкского района силами волонтеров, спасателей и спецслужб уже было собрано и вывезено 37 тысяч тонн загрязненного грунта.
«Сегодня в этой работе были задействованы почти 8 тысяч человек. Как и договаривались ранее — побережье поделили на сектора, закрепили за ними команды из всех муниципалитетов региона. Благодарю каждого за неоценимую помощь краю», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Федеральные ведомства 27 декабря доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. Сейчас систему собирают и готовят к тестовым испытаниям на берегу.
Приступить к работе на месте кораблекрушения пока мешает погода. В Керченском проливе бушует шторм.