В Самаре завершили сварочные работы на поврежденном участке теплосети

Ранее прокуратура региона сообщила, что в результате аварии на теплотрассе в Корсунском переулке в Самаре в Кировском, Промышленном и Советском районах города без отопления остались жители около 900 многоквартирных домов, а также образовательные и медицинские учреждения. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.