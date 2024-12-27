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В Самаре завершили сварочные работы на поврежденном участке теплосети

САМАРА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты компании «Предприятие тепловых сетей» (ПТС) завершили сварочные работы на поврежденном участке теплосети в Самаре, сообщили ТАСС на предприятии.

Источник: AP 2024

Ранее в результате аварии без отопления осталось около 900 многоквартирных домов в трех районах города.

«Специалисты ПТС завершили сварочные работы на месте устранения дефекта на участке теплосети на переулке Корсунский. На данный момент теплоэнергетики приступили к заполнению системы и восстановлению штатной схемы теплоснабжения», — отметили в компании.

По информации предприятия, в ремонте задействованы 30 человек, используются 12 единиц техники. Для всех потребителей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной организована временная схема теплоснабжения.

Ранее прокуратура региона сообщила, что в результате аварии на теплотрассе в Корсунском переулке в Самаре в Кировском, Промышленном и Советском районах города без отопления остались жители около 900 многоквартирных домов, а также образовательные и медицинские учреждения. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.

На данный момент температура воздуха в Самаре составляет минус три градуса.

ЖКХ