В Самаре завершили сварочные работы на поврежденном участке теплосети

Ранее в результате аварии без отопления осталось около 900 многоквартирных домов в трех районах города.
«Специалисты ПТС завершили сварочные работы на месте устранения дефекта на участке теплосети на переулке Корсунский. На данный момент теплоэнергетики приступили к заполнению системы и восстановлению штатной схемы теплоснабжения», — отметили в компании.
По информации предприятия, в ремонте задействованы 30 человек, используются 12 единиц техники. Для всех потребителей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной организована временная схема теплоснабжения.
Ранее прокуратура региона сообщила, что в результате аварии на теплотрассе в Корсунском переулке в Самаре в Кировском, Промышленном и Советском районах города без отопления остались жители около 900 многоквартирных домов, а также образовательные и медицинские учреждения. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.
На данный момент температура воздуха в Самаре составляет минус три градуса.