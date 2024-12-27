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Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник

КАИР, 27 дек — РИА Новости. Лагерь военно-технического обслуживания и штаб бывшей бронетанковой дивизии на севере столицы Йемена Саны попали под, предположительно, израильский авиаудар, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.

Источник: AP 2024

«Авиаудар нанесен по лагерю корпуса военно-технического обслуживания в районе Ан-Нахда на севере Саны», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, атаке подвергся также штаб бывшей Первой бронетанковой дивизии.

Ранее в пятницу этот источник сообщил РИА Новости, что в столице Йемена прозвучали мощные взрывы от авиаударов.

В четверг в результате ударов Израиля по Сане и провинции Ходейда на западе страны погибли шесть человек, 40 пострадали. Йемен в ответ направил гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

После обострения ближневосточного конфликта движение «Ансар Алла» начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.

В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.