Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник

«Авиаудар нанесен по лагерю корпуса военно-технического обслуживания в районе Ан-Нахда на севере Саны», — сказал собеседник агентства.
Помимо этого, атаке подвергся также штаб бывшей Первой бронетанковой дивизии.
Ранее в пятницу этот источник сообщил РИА Новости, что в столице Йемена прозвучали мощные взрывы от авиаударов.
В четверг в результате ударов Израиля по Сане и провинции Ходейда на западе страны погибли шесть человек, 40 пострадали. Йемен в ответ направил гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
После обострения ближневосточного конфликта движение «Ансар Алла» начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.