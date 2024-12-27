Судимая женщина обманула пожилого москвича на 1,1 миллиона рублей

Неизвестные позвонили 73-летнему пенсионеру и представились сотрудниками некой госорганизации. Мошенники обманом убедили мужчину обналичить сбережения и передать их женщине, которая ждала его около входа в станцию метро «Рижская».
Спустя время обманутый москвич осознал случившееся и обратился за помощь в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемую в хостеле на Дубининской улице. Злоумышленница призналась, что помогала обманывать пенсионеров за денежное вознаграждение. Сейчас женщина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
— Злоумышленница пояснила, что в сети интернет нашла подработку, которая заключалась в том, чтобы забирать у пожилых граждан деньги, после чего конвертировать похищенное в криптовалюту и перечислять кураторам, получая за это денежное вознаграждение, — передает сообщение ведомства агентство «Москва».
Жительница Алтайского края предстанет перед судом за мошенничество в отношении своей бабушки — инвалида по зрению, на которую она оформила кредит почти на полмиллиона рублей.