Судимая женщина обманула пожилого москвича на 1,1 миллиона рублей

— Злоумышленница пояснила, что в сети интернет нашла подработку, которая заключалась в том, чтобы забирать у пожилых граждан деньги, после чего конвертировать похищенное в криптовалюту и перечислять кураторам, получая за это денежное вознаграждение, — передает сообщение ведомства агентство «Москва».