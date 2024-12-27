ОСТОРОЖНО! (видео)

Палестинец напал на 83-летнюю репатриантку Людмилу Липовскую на выходе из бомбоубежища (по другим данным, из дома престарелых). 28-летний мужчина нанёс Людмиле более шести ударов ножом. Он был ранен вооружённым охранником почты Израиля и доставлен в больницу для лечения. Приехавшие на место врачи пытались реанимировать Липовскую, но она скончалась на месте преступления.