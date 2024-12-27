Ричмонд
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОСТОРОЖНО! (видео)

ВИДЕО 18+.
Источник: Телеграм-канал Shot

Момент жестокого убийства переехавшей в Израиль россиянки около бомбоубежища в городе Герцлия.

Палестинец напал на 83-летнюю репатриантку Людмилу Липовскую на выходе из бомбоубежища (по другим данным, из дома престарелых). 28-летний мужчина нанёс Людмиле более шести ударов ножом. Он был ранен вооружённым охранником почты Израиля и доставлен в больницу для лечения. Приехавшие на место врачи пытались реанимировать Липовскую, но она скончалась на месте преступления.

Подозреваемый — бывший информатор службы безопасности Израиля, который участвовал в пресечении деятельности террористических инфраструктур в Иудее и Самарии и был переведён на реабилитацию в Израиль. 28-летний палестинец Ибрагим Шалхоб трижды подвергался административному аресту с июня 2023 года по июнь 2024 года.

☺ Подписывайся на SHOT.

? Прислать новость.