Россиянка познакомилась с египтянином и лишилась 25 млн рублей

По данным Telegram-канала, 53-летняя Яна М. из Санкт-Петербурга познакомилась с 35-летним египтянином Махомедом Э., когда отдыхала за границей. Следующие два года пара встречалась, но в итоге отношения между ними испортились и окончательно распались.