В Ярославской области приостановили работу двух предприятий

Нарушения выявили в ходе внеплановых проверок, которые были проведены совместно с прокуратурой и специалистами Центра охраны окружающей среды. Отмечено, что на предприятии «Феникс» эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида более чем в пять раз. «В итоге деятельность предприятия приостановлена на месяц. Параллельно результаты исследований направлены в Следственный комитет РФ для проверки, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела», — отметил Евраев.