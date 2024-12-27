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В Ярославской области приостановили работу двух предприятий

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд приостановил на месяц из-за нарушений в сфере экологии работу предприятий «Феникс» и «Регион-склад», на которые ранее жаловались жители Ярославской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

Источник: РИА "Новости"

«За нарушения в сфере экологии приостановлена работа двух предприятий региона. Люди жаловались на резкий запах в районе предприятия “Феникс” в Тутаеве. Поддержали жителей и довели до финального решения ситуацию с выбросами и загрязнением воздуха. По аналогичной причине — загрязнение воздуха — на месяц судом закрыта ярославская компания “Регион-склад”, которая занимается пропаркой цистерн», — написал он.

Нарушения выявили в ходе внеплановых проверок, которые были проведены совместно с прокуратурой и специалистами Центра охраны окружающей среды. Отмечено, что на предприятии «Феникс» эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида более чем в пять раз. «В итоге деятельность предприятия приостановлена на месяц. Параллельно результаты исследований направлены в Следственный комитет РФ для проверки, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела», — отметил Евраев.

По информации губернатора, из-за загрязнения воздуха суд также приостановил на месяц работу компании «Регион-склад». «Компания оспорила решение, однако суд оставил его в силе. Исполнение — на контроле министерства лесного хозяйства и природопользования и компетентных органов», — сообщил он.

СК
экология