Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

«Водитель автомобиля “Нива” при повороте совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ 2110”. В результате ДТП пострадали водители автомобилей и три пассажира ВАЗ», в том числе двое детей 2014 и 2018 годов рождения", — говорится в сообщении.