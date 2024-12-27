Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

Авария произошла в пятницу селе Войково.
«Водитель автомобиля “Нива” при повороте совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ 2110”. В результате ДТП пострадали водители автомобилей и три пассажира ВАЗ», в том числе двое детей 2014 и 2018 годов рождения", — говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция Крыма ранее опубликовала статистику, согласно которой за 11 месяцев 2024 года в регионе в дорожных авариях пятеро детей погибли и 90 пострадали.
В 17 таких авариях водители нарушили правила перевозки детей. Всего с начала года на дорогах республики зарегистрировали более 5000 нарушений требований к перевозке детей.