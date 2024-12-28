В Ростове за превышение должностных полномочий осуждена судебный пристав

— Оперативниками установлено, что Елена Ратиева, используя свои должностные полномочия, заведомо зная рыночную стоимость автомобиля «БМВ 520i», произвела оценку и умышленно занизила его стоимость, которая составила 29 000 рублей. На основании УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК России в отношении Ратиевой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России. Ленинским районным судом Ростова-на-Дону Ратиева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий» и ч. 2 ст. 292 УК России "Служебный подлог’и ей назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно, — говорится в сообщении.