Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов

«Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — говорится в сообщении.
По последним данным научно-экологического центра «Дельфа», после крушения танкеров уже 21 дельфин найден мертвыми на Кубани.
Ранее директор центра Татьяна Белей также заявила РИА Новости, что экологи предлагают властям способы обследования мертвых дельфинов после ЧП с танкерами, так как пока ещё ни одно тело морского млекопитающего не было изучено.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.