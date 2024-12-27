В Колумбии женщина грабила туристов с помощью наркотиков, стирающих память

Монтойя знакомилась с мужчинами, приглашала их выпить и добавляла запрещенное вещество в алкоголь. Этот наркотик, также известный в Колумбии под названием «Дыхание дьявола», выводится из организма примерно через четыре часа, поэтому тесты часто не могут его определить. Потерпевшие теряли сознание, и пока они оставались беспомощными, девушка забирала ценные вещи.