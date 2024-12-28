В Удмуртии мужчина под видом прихожанина проникал в храмы и обворовывал их

Долгое время злоумышленнику удавалось оставаться незамеченным, ведь он входил в помещения храмов, выдавая себя за прихожанина, общался со служителями, ставил свечи, а затем, выбрав удобный момент, похищал вещи, которые затем сдавал в ломбарды. Из-за этого местонахождение украденной иконы до сих остается неизвестным. Часть украшений мужчина хранил дома, их изъяли в ходе обыска. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.