Батарея THAAD в Израиле впервые участвовала в перехвате ракеты, пишут СМИ

С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.