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Батарея THAAD в Израиле впервые участвовала в перехвате ракеты, пишут СМИ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Батарея американских противоракетных комплексов THAAD впервые с момента развертывания на территории Израиля в октябре 2024 года приняла участие в перехвате баллистической ракеты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

«Батарея американской системы противоракетной обороны, которая была развернута США в Израиле в октябре, участвовала в перехвате баллистической ракеты хуситов, запущенной по Израилю из Йемена ночью… Это первый случай применения системы THAAD, развернутой в Израиле», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ЦАХАЛ сообщили, что баллистическая ракета была перехвачена, однако не уточнили, каким именно оружием. По словам собеседника агентства, вывод о том, был ли перехват выполнен именно американской батареей, будет сделан после проведения анализа.

В середине октября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что первые компоненты американского противоракетного комплекса THAAD и группа военных США прибыли в Израиль. Комплекс THAAD — заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отражать потенциальные атаки со стороны Ирана.

С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.