Kauppalehti: ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в €30 млн

25 декабря произошла авария на электрокабеле EstLink 2 в Балтийском море, соединяющем Эстонию с Финляндией. В результате этого инцидента финская пограничная служба задержала нефтерудовоз Eagle S, который вышел из Санкт-Петербурга, полагая, что судно может быть связано с повреждением кабеля.