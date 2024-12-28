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Kauppalehti: ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в €30 млн

Работы по восстановлению кабеля займут около семи месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Восстановление электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, обойдется в сумму свыше €30 млн, как сообщает издание Kauppalehti.

Представитель финской компании Fingrid Арто Пахкинен, занимающейся электросетями, отметил, что работы по восстановлению кабеля займут около семи месяцев. Он уточнил, что конкретные временные рамки будут определены в ближайшую неделю.

25 декабря произошла авария на электрокабеле EstLink 2 в Балтийском море, соединяющем Эстонию с Финляндией. В результате этого инцидента финская пограничная служба задержала нефтерудовоз Eagle S, который вышел из Санкт-Петербурга, полагая, что судно может быть связано с повреждением кабеля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать задержание финской стороной нефтяного танкера по подозрению в причастности к повреждению энергокабеля EstLink 2.