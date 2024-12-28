Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжелые травмы: водитель в Алматы столкнулся с железобетонным ограждением

Ночью 28 декабря в Алматы произошло ДТП. На новом участке Саина, недалеко от микрорайона Мадениет, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt и отбойника, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации специального корреспондента Zakon.kz, Chevrolet Cobalt двигался по улице Саина в южном направлении, проехав поворот на микрорайон Мадениет.

По невыясненным обстоятельствам, автомобиль свернул в сторону, где залетев на кучу снега стал двигаться вперед.

По центру находился мощный железобетонный отбойник, который ограждал автомобили от падения в реку.

В результате автомобиль налетел прямо на отбойник и пробил всю переднюю часть транспорта. Повреждению подверглась и внутренняя часть машины.

В результате этого ДТП водитель получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом обеих ног и другие повреждения.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в ближайшую больницу.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются оформлением ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Правоохранителям предстоит разобраться, что произошло на самом деле.