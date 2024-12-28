Турция направила в Баку следственную группу в связи с крушением лайнера AZAL

«Наша делегация отправится в Баку сегодня вечером (27 декабря. — Ред.) и, начиная с завтрашнего дня, будет работать в координации с властями Азербайджана над изучением всех аспектов инцидента в соответствии с их компетенциями», — написал Уралоглу в социальной сети X.
Он также отметил, что турецкая комиссия из восьми человек будет содействовать в установлении причин катастрофы, а также помогать в проведении технического и операционного анализа, обеспечивать безопасность.
Ранее, 27 декабря, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в Грозном перед предполагаемой посадкой самолета авиакомпании AZAL вводился план «Ковер» из-за атак украинских беспилотников. Он добавил, что в районе городского аэропорта был плотный туман. Позже в МИД РФ заявили, что распространяющиеся в Сети сообщения о якобы выработке общей версии авиакатастрофы в Актау между Россией, Азербайджаном и Казахстаном являются дезинформацией.
Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Было возбуждено уголовное дело.
Согласно списку AZAL, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего погибло 38 человек, среди них было семь россиян. Девять граждан РФ выжили и были госпитализированы, позже спецборт МЧС России доставил их в Москву. AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования, а позже были отменены рейсы из столицы Азербайджана в ряд других российских городов.