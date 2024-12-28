Турция направила в Баку следственную группу в связи с крушением лайнера AZAL

Согласно списку AZAL, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего погибло 38 человек, среди них было семь россиян. Девять граждан РФ выжили и были госпитализированы, позже спецборт МЧС России доставил их в Москву. AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования, а позже были отменены рейсы из столицы Азербайджана в ряд других российских городов.