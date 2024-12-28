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В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам

БРАТИСЛАВА, 28 дек — РИА Новости. Вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам в словацком городе Кошице, который и ранее неоднократно подвергался осквернению, сообщил местный телеканал ТА3.

Источник: © РИА Новости

«В городе Кошице кто-то снова повредил советский памятник. Новые серпы и молоты продержались лишь пять недель. Они либо отсутствуют, либо значительно повреждены», — говорится в сообщении.

Телеканал не исключает, что это могло быть реакцией на встречу премьера Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 22 декабря в Москве. Однако в полиции заявили, что это является обычным актом вандализма, а не протестом против действий словацкого премьера.

«Это лишь проявление человеческого примитивизма», — приводит телеканал заявление правоохранителей, которые уже начали расследование инцидента.

Видеозапись, на которой видно, как мужчина отламывает серпы и молоты от советского памятника, появилась на странице активиста Любоша Лоренза в социальной сети Facebook* 24 декабря. Лоренз и сам в 2017 году повредил мемориал отверткой.

Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдат, неоднократно подвергался повреждению, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Дипмиссия РФ в Словакии тогда назвала его действия постыдными, выразив надежду, что им будет дана правовая оценка со стороны властей.

В ноябре 2024 года МВД Словакии профинансировало реставрацию памятника, выделив на эти цели 11,1 тысячи евро, еще 2,7 тысячи евро выделила администрация города Кошице. На эти средства были обновлены советские символы и мемориальные доски.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

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