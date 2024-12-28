В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам

Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдат, неоднократно подвергался повреждению, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Дипмиссия РФ в Словакии тогда назвала его действия постыдными, выразив надежду, что им будет дана правовая оценка со стороны властей.