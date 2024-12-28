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В США при взрыве на птицефабрике погибла женщина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Женщина погибла в результате взрыва на птицефабрике в американском штате Джорджия, еще несколько человек на фабрике получили травмы, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей.

Источник: © РИА Новости

«Женщина, спавшая в грузовике, умерла, когда пожар вызвал взрыв на птицефабрике Tyson Foods в Джорджии этой ночью… Еще несколько человек пострадали в результате инцидента», — говорится в публикации на сайте телеканала.

По данным следователей, 61-летняя женщина сопровождала своего мужа, водителя грузовика, чей транспорт частично обгорел в результате взрыва. Супруг погибшей во время взрыва находился на птицефабрике, но не пострадал.

Как сообщает профсоюз, на фабрике взорвался бойлер, в результате чего несколько сотрудников получили ожоги. В то же время в Tyson Foods пока не уточняют, что послужило причиной происшествия, и заявляют о проведении собственного расследования.