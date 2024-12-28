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Напавшего на посетителей ярмарки в Магдебурге лишат медицинской лицензии

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Мужчина, совершивший на автомобиле наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт), лишится лицензии на осуществление медицинской деятельности. Об этом сообщило земельное административное ведомство Саксонии-Анхальт.

Источник: Reuters

«Земельное административное ведомство возбудило дело об отзыве лицензии на медицинскую практику у доктора Талеба А.», — говорится в заявлении. При этом указывается, что действие лицензии приостановлено.

Постановление о приостановлении действия лицензии на осуществление медицинской деятельности является временной мерой, призванной запретить врачу осуществлять свою профессиональную деятельность в неясных или неотложных случаях на период производства по уголовному делу. «Поскольку расследование по данному делу еще продолжается, первоначально будет вынесено постановление о приостановлении действия его лицензии на медицинскую практику», — констатировали в ведомстве, добавив, что как только будет получено решение суда, лицензия будет окончательно отозвана.