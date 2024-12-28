Напавшего на посетителей ярмарки в Магдебурге лишат медицинской лицензии

Постановление о приостановлении действия лицензии на осуществление медицинской деятельности является временной мерой, призванной запретить врачу осуществлять свою профессиональную деятельность в неясных или неотложных случаях на период производства по уголовному делу. «Поскольку расследование по данному делу еще продолжается, первоначально будет вынесено постановление о приостановлении действия его лицензии на медицинскую практику», — констатировали в ведомстве, добавив, что как только будет получено решение суда, лицензия будет окончательно отозвана.