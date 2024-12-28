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В Николаеве прогремели взрывы

В Николаевской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Николаеве, информирует украинский 24-й телеканал.

«В Николаеве слышны звуки взрывов», — рассказали журналисты.

В Николаевской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Одесской области.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в городе Запорожье, находящимся под контролем Вооружённых сил Украины, произошёл мощный взрыв.

Также стало известно о серии взрывов в украинском городе Сумы.