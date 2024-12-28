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Около Любляны нашли тело мужчины под двухметровым слоем снега

В Словении было обнаружено тело туриста из Венгрии, который ранее пропал в горах.

Источник: Dave Hoefler/CC0

По информации, двое венгерских туристов — мужчина и женщина — отправились в поход, но заблудились из-за ухудшения погодных условий на высоте около 1700 метров. Отмечается, что место происшествия находится к северу от Любляны, однако подробности не уточняются.

Женщина была найдена живой и эвакуирована, тогда как мужчину, предположительно получившего перелом ноги, не удалось спасти сразу. Эвакуация была отложена из-за неблагоприятной погоды.

27 декабря поступило сообщение о том, что тело мужчины найдено в ущелье на 250 метров ниже места вызова, покрытое двухметровым слоем снега. Тело было эвакуировано, но другие детали не раскрываются, пишет Euronews.

Ранее на горе Олимп нашли труп.