Около Любляны нашли тело мужчины под двухметровым слоем снега

По информации, двое венгерских туристов — мужчина и женщина — отправились в поход, но заблудились из-за ухудшения погодных условий на высоте около 1700 метров. Отмечается, что место происшествия находится к северу от Любляны, однако подробности не уточняются.
Женщина была найдена живой и эвакуирована, тогда как мужчину, предположительно получившего перелом ноги, не удалось спасти сразу. Эвакуация была отложена из-за неблагоприятной погоды.
27 декабря поступило сообщение о том, что тело мужчины найдено в ущелье на 250 метров ниже места вызова, покрытое двухметровым слоем снега. Тело было эвакуировано, но другие детали не раскрываются, пишет Euronews.
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