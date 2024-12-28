В США при взрыве на птицефабрике погибла женщина

Погибшей оказалась 61-летняя женщина, которая сопровождала мужа, работавшего водителем грузовика. Во время взрыва ее супруг находился на территории предприятия, но, к счастью, не пострадал. Предварительно сообщается, что причиной взрыва был инцидент с бойлером, в результате чего несколько сотрудников получили ожоги.