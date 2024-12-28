В США при взрыве на птицефабрике погибла женщина

В результате взрыва на птицефабрике компании Tyson Foods, расположенной в американском штате Джорджия, погибла женщина, спавшая в грузовике, а несколько работников получили травмы. Об этом передает телеканал ABC News со ссылкой на сведения из правоохранительных органов.
Событие произошло ночью, когда на фабрике начался пожар, который и привел к взрыву.
Погибшей оказалась 61-летняя женщина, которая сопровождала мужа, работавшего водителем грузовика. Во время взрыва ее супруг находился на территории предприятия, но, к счастью, не пострадал. Предварительно сообщается, что причиной взрыва был инцидент с бойлером, в результате чего несколько сотрудников получили ожоги.
В данный момент Tyson Foods не раскрывает детали относительно причин происшествия и заявляет о начале собственного расследования. Профсоюз работников фабрики также подтвердил информацию о пострадавших сотрудниках, однако более подробные данные пока не предоставлены.
Ранее взрыв произошел во вторник, 5 ноября, на нефтеперерабатывающем заводе «Тюрбаш» в Турции. Мэр муниципалитета Коджаэли Тахир Бююкакын заявил, что взрыв прогремел во время плановых учений.