В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки

«В период новогодних праздников важно помнить, что за костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться злоумышленники, цель которых — кража или мошенничество. Чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит быть внимательным и знать основные признаки подозрительного поведения. Прежде всего стоит отметить, что официальный визит аниматоров всегда сопровождается договором. Если Дед Мороз и Снегурочка появляются на пороге без предварительной договорённости или начинают предлагать свои услуги “по акции” прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения», — сказал Гаврилов.
«Не менее опасны ситуации, когда злоумышленники пытаются выяснить личную информацию. Они могут задавать вопросы вроде: “Кто ещё живёт в квартире?”, “Когда возвращаются другие члены семьи?” или “Есть ли у вас сейф?”. Запомните: такие расспросы ни в коем случае не должны оставаться без внимания. Это может быть подготовка к более серьёзным преступлениям — например к грабёжу (статья 161 УК РФ)», — добавил он.
Гаврилов рассказал, что часто злоумышленники используют уловки, чтобы отвлечь внимание хозяев, например, Снегурочка может предложить родителям отдохнуть на кухне, пока Дед Мороз развлекает детей в гостиной.
«Пока взрослые заняты беседой или подготовкой праздничного стола, Снегурочка может быстро пройтись по комнатам под предлогом “помыть руки” или “посмотреть ёлку”. В это время она осматривает квартиру в поисках ценных вещей, таких как деньги, украшения или техника. Настоящие аниматоры никогда не позволяют себе подобного поведения и остаются в зоне видимости хозяев», — сообщил парламентарий.
Он также подчеркнул, что еще один настораживающий момент — если аниматоры предлагают угостить вас напитками или сладостями. По словам Гаврилова, злоумышленники могут подмешать снотворные или другие вещества в напитки или еду. Депутат отметил, что это не только нарушение профессиональной этики, но и подпадает под статью 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью»).
«Чтобы не стать жертвой таких действий, рекомендуется следующее. Всегда пользоваться услугами проверенных агентств, которые предоставляют договор, квитанции об оплате и другие документы. Убедиться в подлинности предоставленной информации. Официальные аниматоры не стесняются показать свои удостоверения, лицензии или документы фирмы. Никогда не пускать в дом незнакомых людей без предварительного согласования. Если возникли сомнения, всегда можно попросить их подождать за дверью и позвонить в агентство для уточнения деталей», — сообщил Гаврилов.
«В случае подозрительного поведения аниматоров рекомендуется сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. Постарайтесь записать их внешние приметы, номер телефона или данные автомобиля, если это возможно. По любым подозрениям звоните в полицию по телефону 102 или на горячую линию МВД», — рассказал парламентарий.