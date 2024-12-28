В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки

«В период новогодних праздников важно помнить, что за костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться злоумышленники, цель которых — кража или мошенничество. Чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит быть внимательным и знать основные признаки подозрительного поведения. Прежде всего стоит отметить, что официальный визит аниматоров всегда сопровождается договором. Если Дед Мороз и Снегурочка появляются на пороге без предварительной договорённости или начинают предлагать свои услуги “по акции” прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения», — сказал Гаврилов.