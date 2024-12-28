Иностранец пытался вывезти из Приморья в Китай более 30 кг сушеного трепанга

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержан иностранный гражданин при попытке вывоза через границу более 30 кг ценных видов водных биологических ресурсов. Ранее пограничниками в ходе досмотра грузового транспортного средства, следующего на выезд из Российской Федерации, в международном пункте пропуска “Пограничный” в кабине водителя обнаружено 12 542 особи трепанга дальневосточного в высушенном виде», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что рыночная стоимость изъятых водных биологических ресурсов составила более 1,8 млн рублей. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду особо ценных биологических ресурсов).
Дальневосточный трепанг — морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории Дальнего Востока. Из Приморского края на рынок, как внутренний, так и внешний, поступает только продукция, выращенная предприятиями морской аквакультуры.