Иностранец пытался вывезти из Приморья в Китай более 30 кг сушеного трепанга

Дальневосточный трепанг — морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории Дальнего Востока. Из Приморского края на рынок, как внутренний, так и внешний, поступает только продукция, выращенная предприятиями морской аквакультуры.