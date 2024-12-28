В Хабаровске возбудили дело по факту нападения собак на девочку

Как сообщили в Следкоме по Хабаровскому краю и ЕАО, проверку организовали после публикаций в СМИ о том, что бездомные собаки кинулись на одиннадцатилетнюю девочку, повалили ее и порвали одежду. На крик выскочила мама ребенка и прогнала псов.