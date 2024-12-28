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Сотрудники охранной службы попали в аварию во время выезда на вызов

Ночью 28 декабря по Яссауи в северном направлении двигался автомобиль охранной службы LADA Niva. Его экипаж направлялся на вызов. Ниже улицы Степная он совершил левый поворот и, заезжая во дворы, столкнулся с Mercedes-Benz G-Класс, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В момент, когда Niva сворачивала во дворы, Mercedes-Benz G решил обогнать ее, выехав на полосу встречного движения. Там он и протаранил сотрудников охраны.

От мощного удара автомобиль Niva отбросило в проулок, где она пролетела тротуар и врезалась в мачту дорожного освещения и в опору газовой трубы. Фонарь упал, но газовая труба не пострадала.

В результате этого ДТП серьезные травмы получили оба сотрудника охранной службы. Водителя и пассажира госпитализировали в ближайшую больницу.

Водитель Mercedes не пострадал. Им оказался парень 2001 года рождения, который взял автомобиль в аренду. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его отправили на медицинское освидетельствование.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Экипаж охранной службы не доехал до вызова. Вместо него на сигнал отправили других специалистов.