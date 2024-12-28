Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево

По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту «Шереметьево» с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.