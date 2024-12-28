Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево

«Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения», — сказал собеседник агентства.
Михаила Дария и Илью Ковылкова приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову.
По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту «Шереметьево» с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).
Помимо этого, 2-й Западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его также признали виновным в подготовке теракта в рамках данного уголовного дела.
Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ).