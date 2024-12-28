Осуждены 18 участников ОПГ за организацию занятия проституцией в Екатеринбурге

Суд назначил пяти участникам ОПГ наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. Из них четверо мужчин будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а женщина — в исправительной колонии общего режима. Последней представлена отсрочка, пока ее ребенку не будет 14 лет.