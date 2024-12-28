Осуждены 18 участников ОПГ за организацию занятия проституцией в Екатеринбурге

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, в суде установлено, что в сентябре 2018 года один из осужденных создал и возглавил преступное сообщество, которое занималось организацией занятия проституцией в Екатеринбурге.
В число ОПГ входило 20 человек. Руководитель ОПГ сбежал, объявлен его розыск. Еще один участник группировки заболел, поэтому уголовное дело приостановлено.
Помимо организации занятия проституцией в Екатеринбурге члены ОПГ вымогали у жителя столицы Урала денежные средства и автомобили на общую сумму свыше 10,1 млн рублей.
Деятельность ОПГ была пресечена в марте 2020 года сотрудниками правоохранительных органов.
Суд назначил пяти участникам ОПГ наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. Из них четверо мужчин будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а женщина — в исправительной колонии общего режима. Последней представлена отсрочка, пока ее ребенку не будет 14 лет.
Остальные 13 участников ОПГ получили наказание в виде лишения свободы, которое на основании ч. 2 ст. 53.1 УПК РФ заменено судом на принудительные работы на срок от 2,5 лет до 3,5 лет с удержанием заработка в размере 5% в доход государства.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге суд отказался удовлетворить просьбу осужденного за торговлю людьми об условно-досрочном освобождении.
8 ноября Чкаловский районный суд Екатеринбурга при участии представителя прокуратуры Свердловской области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство об УДО, направленное осужденным Янай Ави.