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Осуждены 18 участников ОПГ за организацию занятия проституцией в Екатеринбурге

27 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным 18 участников организованной преступной группировки в зависимости от роли каждого по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Создание, руководство и участие в преступном сообществе), ч. 1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией), ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, с применением насилия, организованной группой), ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией).

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, в суде установлено, что в сентябре 2018 года один из осужденных создал и возглавил преступное сообщество, которое занималось организацией занятия проституцией в Екатеринбурге.

В число ОПГ входило 20 человек. Руководитель ОПГ сбежал, объявлен его розыск. Еще один участник группировки заболел, поэтому уголовное дело приостановлено.

Помимо организации занятия проституцией в Екатеринбурге члены ОПГ вымогали у жителя столицы Урала денежные средства и автомобили на общую сумму свыше 10,1 млн рублей.

Деятельность ОПГ была пресечена в марте 2020 года сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил пяти участникам ОПГ наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. Из них четверо мужчин будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а женщина — в исправительной колонии общего режима. Последней представлена отсрочка, пока ее ребенку не будет 14 лет.

Остальные 13 участников ОПГ получили наказание в виде лишения свободы, которое на основании ч. 2 ст. 53.1 УПК РФ заменено судом на принудительные работы на срок от 2,5 лет до 3,5 лет с удержанием заработка в размере 5% в доход государства.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге суд отказался удовлетворить просьбу осужденного за торговлю людьми об условно-досрочном освобождении.

8 ноября Чкаловский районный суд Екатеринбурга при участии представителя прокуратуры Свердловской области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство об УДО, направленное осужденным Янай Ави.