Мошенники могут использовать костюм Деда Мороза для обмана граждан

По его словам, обезопасить себя можно очень просто. Визит аниматоров всегда должен сопровождаться договором.
«Если они появляются на пороге без предварительной договоренности или начинают предлагать свои услуги “по акции” прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения», — отметил парламентарий.
При этом, если пригласили гостей в дом, то стоит наблюдать за их поведением. Некоторые мошенники «отходят на минуту», а в этот момент присваивают личные вещи хозяев.
Также ряд таких «персонажей» пытаются узнать личную информацию у пригласивших. Например, они «прощупывают», кто живет в квартире, когда они возвращаются с работы.
«Такие расспросы ни в коем случае не должны оставаться без внимания. Это может быть подготовка к более серьёзным преступлениям — например к грабежу», — указал Гаврилов.
Наконец, не стоит угощаться принесенными гостями напитками и сладостями. Так можно не бояться быть отравленным в новогоднюю ночь.
Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников наблюдается рост активности киберпреступников, которые используют популярность онлайн-шопинга и бонусных программ для совершения мошеннических действий.