Озвучены результаты экспертизы тигра, погибшего в ДТП под Врангелем

В Центре «Амурский тигр» провели экспертизу тигра, погибшего в ДТП под Врангелем. Несмотря на то, что подробности находятся под грифом секретности, специалисты подтвердили, что это не тот тигр, которого видели в поселке в ноябре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе организации.
«Единственное, что можно озвучить: это не тот тигр, которого видели во Врангеле в ноябре. Мы сравнили рисунок из полос на теле погибшего животного и на тех видео, которые сняли очевидцы», — рассказали специалисты Центра.
Отмечается, что с самого начала эксперты предположили, что это два разных тигра, а позже предположение подтвердилось, когда на территории промзоны после ДТП вновь был замечен редкий хищник.
«Оставался маловероятный, но возможный вариант: место погибшего самца быстро занял другой зверь. Когда сопоставили уникальные рисунки на теле, то он отпал», — добавили эксперты.
Напомним, в Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра. Инцидент произошел на 155-м километре автодороги «Артем-Находка-Порт Восточный». Водитель иномарки, 34-летняя женщина, двигавшаяся со стороны Находки в сторону микрорайона Врангель, сбила тигра, который внезапно выбежал на проезжую часть. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и охотнадзора. В результате аварии пострадала водитель, ее доставили в медицинское учреждение, а животное погибло на месте.