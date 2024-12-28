Озвучены результаты экспертизы тигра, погибшего в ДТП под Врангелем

В Центре «Амурский тигр» провели экспертизу тигра, погибшего в ДТП под Врангелем. Несмотря на то, что подробности находятся под грифом секретности, специалисты подтвердили, что это не тот тигр, которого видели в поселке в ноябре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе организации.