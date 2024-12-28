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Во Владивостоке завели дело на женщину, поджегшую банк с помощью фейерверка

Во Владивостоке в отношении местной жительницы, запустившей петарды в банке, возбудили уголовное дело об акте терроризма. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 23 декабря женщина в помещении банка на улице Алеутской подожгла коробку с петардами. Никто из посетителей учреждения не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Приморскому краю, в отделе полиции она призналась в содеянном и рассказала, что вступила в сговор с неизвестными лицами, которые убедили ее за денежное вознаграждение совершить террористический акт, с помощью мессенджера. После отделения банка ей предстояло поджечь канистру с бензином недалеко от здания правительства края. Действия женщины координировали кураторы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Фигурантке грозит до 20 лет тюрьмы.