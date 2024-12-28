Во Владивостоке завели дело на женщину, поджегшую банк с помощью фейерверка

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Приморскому краю, в отделе полиции она призналась в содеянном и рассказала, что вступила в сговор с неизвестными лицами, которые убедили ее за денежное вознаграждение совершить террористический акт, с помощью мессенджера. После отделения банка ей предстояло поджечь канистру с бензином недалеко от здания правительства края. Действия женщины координировали кураторы.