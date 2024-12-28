Два человека пострадали при атаке дронами ВСУ Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Красногвардейского района Белгородской области. Подробности в своем Telegram-канале озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атака пришлась на село Палатово. В результате детонации беспилотного летательного аппарата ранения получили два человека.
«Пострадавших с осколочными ранениями бригады СМП доставляют в Красногвардейскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — указал Гладков.
Он добавил, что три жилых дома получили повреждения. В них выбиты окна, также оказались посеченными фасады.
Также беспилотник ударил по селу Верхососна. Пострадала линия электропередачи, потому некоторое время местные жители будут оставаться без света. Восстановлением подачи электричества занимаются сотрудники аварийных служб.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов пытались атаковать спиртзавод «Абсолют» в Тульской области. На подлете к предприятию российские силы сбили два беспилотника PD-2.