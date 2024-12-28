WAFA: двое палестинцев погибли после атак израильских беспилотников в городе Газа

По его данным, израильские беспилотники обстреляли мирных жителей в районе Аль-Рималь в западной части города Газа, а также около иорданского госпиталя в районе Аль-Сабра в южной части города, что привело к гибели двух человек.
Одновременно сообщается, что «оккупационные силы осаждают около 300 семей в городе Бейт-Ханун» в северной части сектора Газа. Город, как указывает WAFA, «подвергается жестоким израильским атакам на жилые кварталы», интенсивные обстрелы зафиксированы в местах скопления палестинских граждан.