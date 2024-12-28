Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WAFA: двое палестинцев погибли после атак израильских беспилотников в городе Газа

ДУБАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Двое палестинцев были убиты в результате атак израильских БПЛА в городе Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Источник: Reuters

По его данным, израильские беспилотники обстреляли мирных жителей в районе Аль-Рималь в западной части города Газа, а также около иорданского госпиталя в районе Аль-Сабра в южной части города, что привело к гибели двух человек.

Одновременно сообщается, что «оккупационные силы осаждают около 300 семей в городе Бейт-Ханун» в северной части сектора Газа. Город, как указывает WAFA, «подвергается жестоким израильским атакам на жилые кварталы», интенсивные обстрелы зафиксированы в местах скопления палестинских граждан.