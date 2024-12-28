Двух жителей Приангарья осудили за контрабанду леса на 213 млн рублей

«В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 213 млн рублей. Тайшетский городской суд Иркутской области назначил двум местных жителям наказание в виде 6 лет и 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей каждому. В отношении третьего соучастника уголовное преследование прекращено в связи со смертью», — говорится в сообщении.