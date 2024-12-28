Двух жителей Приангарья осудили за контрабанду леса на 213 млн рублей

«В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 213 млн рублей. Тайшетский городской суд Иркутской области назначил двум местных жителям наказание в виде 6 лет и 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей каждому. В отношении третьего соучастника уголовное преследование прекращено в связи со смертью», — говорится в сообщении.
Жители Приангарья признаны виновными по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). «Суд установил, что в 2018—2021 годах трое мужчин, действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц осуществляли оборот незаконно заготовленной древесины и на системной основе вывозили лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 40 тыс. куб. м стоимостью свыше 200 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Один из соучастников также осуществлял преступную деятельность на территории Иркутска. «Он незаконно экспортировал 4 тыс. куб. м древесины стоимостью 13 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.