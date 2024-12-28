Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до 65 млн руб

В 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса было возбуждено дело по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Изначально сумма ущерба оценивалась в 3 млрд руб., но позднее она снизилась до 70 млн руб. Среди фигурантов дела — бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков, бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Они не признали вину. В конце марта 2022 года Анатолий Чубайс уехал из России.