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Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до 65 млн руб

В Хамовническом суде Москвы гособвинение огласило показания бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в рамках уголовного дела о краже его имущества. Адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров сообщил ТАСС, что Чубайс снизил сумму требований с 70 млн руб. до 65 млн руб., другие его показания не изменились.

Источник: РИА "Новости"

Защита подсудимых настаивает на личном присутствии экс-главы «Роснано» на судебном процессе. Следующее заседание запланировано на 16 января.

В 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса было возбуждено дело по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Изначально сумма ущерба оценивалась в 3 млрд руб., но позднее она снизилась до 70 млн руб. Среди фигурантов дела — бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков, бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Они не признали вину. В конце марта 2022 года Анатолий Чубайс уехал из России.