Суд признал законным приговор по делу о подготовке теракта в Шереметьево

По данным следователей, что обвиняемые намеревались осуществить подрыв топливных резервуаров на центральной заправочной станции аэропорта, чтобы тем самым спровоцировать дестабилизацию в стране, и также они вели пропаганду терроризма через канал в Telegram. Известно, что их действия координировались украинскими спецслужбами.