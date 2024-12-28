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Суд признал законным приговор по делу о подготовке теракта в Шереметьево

Дарий и Ковылков были приговорены к 22 годам и 15 годам лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Военный апелляционный суд оставил без изменений приговоры Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, которых обвиняют в попытке организовать теракт в аэропорту Шереметьево. Это подтвердили РИА Новости в суде.

Решение Второго западного окружного военного суда остается в силе.

Дарий и Ковылков были приговорены к 22 годам и 15 годам лишения свободы соответственно. Прокурор на прениях сторон требовал более строгих наказаний — 28 лет для Дария и 21 года для Ковылкова.

По данным следователей, что обвиняемые намеревались осуществить подрыв топливных резервуаров на центральной заправочной станции аэропорта, чтобы тем самым спровоцировать дестабилизацию в стране, и также они вели пропаганду терроризма через канал в Telegram. Известно, что их действия координировались украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что боевик украинского нацбатальона «Азов»* Иван Пилипчук был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево. Приговор военнослужащему накануне вынес 2-й Западный окружной военный суд.

*Запрещенная в России террористическая организация.