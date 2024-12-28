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В Хельсинки в Рождество произошло самое сильное в истории землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 1,1.

Источник: Аргументы и факты

Сильное для территории Финляндии землетрясение произошло в Хельсинки в рождественскую ночь. Подробности сообщает телекомпания Yle со ссылкой на специалистов.

Считается, что это самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений в стране. Оно было зафиксировано в районе Кяпюля. Магнитуда составила 1,1.

Причина возникновения подземных толчков пока не уточняется. Также нет признаков техногенного характера.

Ранее сообщалось, что в районе юго-западного побережья Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчок земной коры был зафиксирован 24 декабря. Эпицентр расположен в Средиземном море. В 29 километрах к западу от него находится город Пафос.