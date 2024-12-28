Под Братском в ДТП с автобусом и тремя грузовиками погибли два пассажира

Инцидент произошел накануне вечером в Братском районе, на 144 километре федеральной автодороги «Вилюй». По предварительным сведениям ГИБДД, водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Братска в Тулун, допустил столкновение с попутным ЗИЛ-157, буксировавшим такой же грузовик.
После удара автобус оказался на встречной полосе, где попал под еще один большегруз, проинформировали в областном главке МВД.
Два пассажира автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили смертельные травмы и скончались на месте ДТП. Пострадали еще четверо пассажиров.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, сообщили в региональном управлении СК РФ. Расследование поставила на контроль прокуратура.