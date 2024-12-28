Рабочий получил ожоги нижних конечностей на производстве в Шелехове

В Шелехове на производстве произошел несчастный случай с и. о. мастера 1970 года рождения 26 декабря. При осмотре оборудования на предприятии по ремонту машин и оборудования у мужчины загорелась спецодежда, в результате чего он получил ожоги нижних конечностей, пишет ИА IrkutskMedia.