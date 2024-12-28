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Рабочий получил ожоги нижних конечностей на производстве в Шелехове

Начато расследование несчастного случая.

Источник: РИА "Новости"

В Шелехове на производстве произошел несчастный случай с и. о. мастера 1970 года рождения 26 декабря. При осмотре оборудования на предприятии по ремонту машин и оборудования у мужчины загорелась спецодежда, в результате чего он получил ожоги нижних конечностей, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Иркутской области, заместитель руководителя Гострудинспекции по региону Р. В. Радушевский отметил, что расследование несчастного случая уже начато, все обстоятельства происшествия будут установлены.

несчастный случай