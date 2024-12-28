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В Перми у трамвая на ходу дверь слетела с петель

В этот момент в салоне были пассажиры.

Источник: URA.RU

В Перми у трамвая сошла с петель дверь прямо во время движения по маршруту с пассажирами, сообщило ИА URA.RU со ссылкой на очевидца.

Информагентство уточняет, что инцидент произошёл 27 декабря в трамвае № 6 (Разгуляй — ОАО «Велта»). Одна из пассажирок рассказала, что дверь неожиданно отпала, когда транспорт двигался в сторону улицы Героев Хасана — остановиться в этом месте было нельзя, так что водитель продолжил движение.

«Когда на остановке пассажиры выходили из трамвая, одного из них чуть не прибило этой дверью», — заметила свидетельница.

В пресс-службе «Пермгорэлектротранса» подтвердили ИА информацию о произошедшем. По информации перевозчика, водитель незамедлительно остановил вагон, чтобы высадить пассажиров. В компании отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, а трамвай отправился на ремонт.