В Перми у трамвая на ходу дверь слетела с петель

Информагентство уточняет, что инцидент произошёл 27 декабря в трамвае № 6 (Разгуляй — ОАО «Велта»). Одна из пассажирок рассказала, что дверь неожиданно отпала, когда транспорт двигался в сторону улицы Героев Хасана — остановиться в этом месте было нельзя, так что водитель продолжил движение.