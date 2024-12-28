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В Красноярске женщина подожгла автозаправочную станцию

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. В Красноярске местная жительница пыталась сжечь автозаправочную станцию, женщина была задержана и в настоящий момент заключена под стражу. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

«На мобильный телефон женщины поступил звонок от ранее неизвестного ей лица. В ходе телефонного разговора обманным путем мужчина склонил подозреваемую к поджогу автозаправочной станции. Действуя по указанию мужчины, женщина приготовила три бутылки с зажигательной смесью, 25 декабря пришла на автозаправочную станцию по улице Попова в Красноярске, где бросила бутылки в колонку, в результате чего произошло возгорание. Пожар был ликвидирован на месте работниками автозаправочной станции», — рассказали в ведомстве.

Женщину подозревают в покушении на уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению террористического акта).

СК
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