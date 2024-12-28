В Красноярске женщина подожгла автозаправочную станцию

«На мобильный телефон женщины поступил звонок от ранее неизвестного ей лица. В ходе телефонного разговора обманным путем мужчина склонил подозреваемую к поджогу автозаправочной станции. Действуя по указанию мужчины, женщина приготовила три бутылки с зажигательной смесью, 25 декабря пришла на автозаправочную станцию по улице Попова в Красноярске, где бросила бутылки в колонку, в результате чего произошло возгорание. Пожар был ликвидирован на месте работниками автозаправочной станции», — рассказали в ведомстве.