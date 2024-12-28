Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске осудили организаторов канала незаконной миграции

Более 500 мигрантов незаконно легализовали в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске вынесли приговор банде, организовавшей незаконную миграцию иностранцев. Об этом сообщили в региональном МВД.

По версии следствия, с февраля 2019 года по декабрь 2022 года шестеро красноярцев и пятеро жителей Северобайкальска за деньги оказывали иностранным гражданам содействие в успешной сдаче экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства нашей страны.

— Группа подделывала работы мигрантов, на основании которых последними были получены сертификаты о владении русским языком. В результате противоправной деятельности обвиняемыми организовано незаконное пребывание на территории РФ не менее 500 иностранных граждан, — добавила пресс-служба ведомства.

Полицейские завели и расследовали уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Ленинский районный суд приговорил организатора преступной схемы к трем годам лишения свободы. Его подельники отделались «условкой».

Приговор в законную силу пока не вступил.