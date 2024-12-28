В Красноярске осудили организаторов канала незаконной миграции

По версии следствия, с февраля 2019 года по декабрь 2022 года шестеро красноярцев и пятеро жителей Северобайкальска за деньги оказывали иностранным гражданам содействие в успешной сдаче экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства нашей страны.