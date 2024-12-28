В Красноярске осудили организаторов канала незаконной миграции

В Красноярске вынесли приговор банде, организовавшей незаконную миграцию иностранцев. Об этом сообщили в региональном МВД.
По версии следствия, с февраля 2019 года по декабрь 2022 года шестеро красноярцев и пятеро жителей Северобайкальска за деньги оказывали иностранным гражданам содействие в успешной сдаче экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства нашей страны.
— Группа подделывала работы мигрантов, на основании которых последними были получены сертификаты о владении русским языком. В результате противоправной деятельности обвиняемыми организовано незаконное пребывание на территории РФ не менее 500 иностранных граждан, — добавила пресс-служба ведомства.
Полицейские завели и расследовали уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».
Ленинский районный суд приговорил организатора преступной схемы к трем годам лишения свободы. Его подельники отделались «условкой».
Приговор в законную силу пока не вступил.