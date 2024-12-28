Заключенный умер в нью-йоркской тюрьме после избиения охранниками

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обвинили в пытках бывшего начальника сирийской тюрьмы Самира Османа аль-Шейха. Мужчина иммигрировал на территорию США в 2020 году. И именно там ему теперь грозит более 100 лет тюремного заключения.