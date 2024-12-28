Заключенный умер в нью-йоркской тюрьме после избиения охранниками

Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали скованного наручниками заключенного. После примененного насилия мужчина скончался, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Инцидент произошел 9 декабря в тюрьме Марси округа Онейда в штате Нью-Йорк. При этом видеозапись с места происшествия была обнародована только 27 декабря.
«Сотрудники исправительного учреждения неоднократно избивают мужчину в наручниках, бьют его ботинком в грудь, а затем поднимают его за шею и бросают», — описывают авторы агентства происходящее на ролике.
Заключенный — 43-летний Роберт Брукс. Против него были 13 охранников и один медбрат. Мужчина был обездвижен на столе для медосмотров.
Врачи констатировали смерть и вынесли вердикт, что Брукс скончался от удушения. Оно наступило из-за сдавленной шеи. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.
Заключенный отбывает наказание с 2017 года. Однако в данную тюрьму он приехал за несколько часов до смерти.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обвинили в пытках бывшего начальника сирийской тюрьмы Самира Османа аль-Шейха. Мужчина иммигрировал на территорию США в 2020 году. И именно там ему теперь грозит более 100 лет тюремного заключения.