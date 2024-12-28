AP: в США охранники тюрьмы избили заключенного до смерти

По его данным, инцидент произошел 9 декабря, однако видеозапись избиения была опубликована прокуратурой только 27 декабря. На кадрах видно, как 13 охранников и медицинский работник наносят удары заключенному по лицу и области живота в комнате для медосмотра. На следующий день он умер. По предварительной информации, причиной смерти стало удушье, наступившее в результате сдавливания шеи.