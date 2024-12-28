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AP: в США охранники тюрьмы избили заключенного до смерти

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Заключенный умер в тюрьме Нью-Йорка в результате избиения группой охранников. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

По его данным, инцидент произошел 9 декабря, однако видеозапись избиения была опубликована прокуратурой только 27 декабря. На кадрах видно, как 13 охранников и медицинский работник наносят удары заключенному по лицу и области живота в комнате для медосмотра. На следующий день он умер. По предварительной информации, причиной смерти стало удушье, наступившее в результате сдавливания шеи.

Прокуратура штата проводит расследование. Обвинения охранникам пока не предъявлены. Погибший мужчина был осужден в 2017 году за совершение нападения, в исправительное учреждение его доставили из другой тюрьмы за несколько часов до избиения.

Прокуратура