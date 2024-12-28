Женщину в Башкирии оштрафовали за оскорбление в родительском чате

В Кизилюртовском районе Дагестана 22-летний мужчина избил школьников, которые, по его словам, косо посмотрели на него в компьютерном клубе. Об этом стало известно 12 декабря. Сначала мужчина сделал замечание подросткам из-за шума, но получил в ответ оскорбления.