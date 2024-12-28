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Автомобиль Peugeot протаранил забор на площади Революции в Челябинске

Водителя доставили в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Автомобиль протаранил металлическое ограждение возле челябинской Кировки после столкновения с автобусом. Пострадал 18-летний водитель легковушки, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером в пятницу, 27 декабря. По предварительным данным, столкнулись Peugeot и Yutong. От удара французский автомобиль поменял траекторию движения и врезался в чугунный забор около здания Заксобрания.

«Водитель Peugeot получил телесные повреждения. Доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции.