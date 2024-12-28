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В Пермском университете прошла дезинфекция аудиторий из-за туберкулёза

Распространения инфекции не произошло.

Источник: Аргументы и факты

После обнаружения у трёх иностранных студентов Пермского университета туберкулёза дезинфекцию провели не только в общежитии, но и в учебных аудиториях, следует из ответа ректората ПГНИУ на обращение выпускника.

Ранее в пресс-службе ПГНИУ подтвердили СМИ информацию о трёх выявленных случаях туберкулёза в университете: заболели иностранные студенты. В вузе подчёркивали, что заболевшие уже отправились на родину для прохождения лечения, а в общежитиях, где они проживали, проведена санобработка, чтобы обезопасить других студентов.

В сообществе PSU Community рассказывали, что ситуацией обеспокоены и преподаватели вуза: данных о том, что санобработка коснётся и учебных аудиторий, не было. Выпускник ПГНИУ обратился в ректорат с запросом информации о ситуации, и 27 декабря в PSU Community опубликовали ответ за подписью ректора Игоря Германова.

Выпускнику сообщили, что дезинфекцию провели не только в общежитиях, но и в учебных аудиториях, а все контактировавшие с заражёнными студенты, преподаватели и проживающие в общежитиях прошли обследование в Краевом противотуберкулёзном диспансере. В вузе также подчеркнули, что благодаря ежегодной флюорографии и прививкам от туберкулёза, обязательным для всех студентов и сотрудников, распространения инфекции удалось избежать.

Вскоре после обнаружения заболевших в ПГНИУ случай заражения произошёл и в Пермском политехе: туберкулёз выявили у одного из студентов. Как и трое заражённых в ПГНИУ, он приехал учиться из Туркменистана.

здоровье