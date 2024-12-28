В Пермском университете прошла дезинфекция аудиторий из-за туберкулёза

Выпускнику сообщили, что дезинфекцию провели не только в общежитиях, но и в учебных аудиториях, а все контактировавшие с заражёнными студенты, преподаватели и проживающие в общежитиях прошли обследование в Краевом противотуберкулёзном диспансере. В вузе также подчеркнули, что благодаря ежегодной флюорографии и прививкам от туберкулёза, обязательным для всех студентов и сотрудников, распространения инфекции удалось избежать.